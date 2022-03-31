В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ

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Правоохранители задержали в Крыму россиянина, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.

Мужчина 1971 года служил в ДНР, а в последнее время проживал в Крыму.

"В марте 2022 года он был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов, способных нанести ущерб безопасности России", – говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали уроженца Харькова по подозрению в шпионаже на СБУ и передачу им данных о противниках властей Украины в России. По данным спецслужб, подозреваемый был завербован в агентурный аппарат СБУ и поддерживал конфиденциальное сотрудничество под оперативным псевдонимом Малыш.

