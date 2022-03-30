ФСБ задержала 60 сторонников украинской группировки "М.К.У."

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В 23 регионах России задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки "М.К.У.", созданной под контролем киевских спецслужб для совершения терактов, массовых убийств и экстремистских преступлений в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

У них изъяли охотничье оружие и боеприпасы без лицензии, самодельное огнестрельное и холодное оружие, средства связи, содержащие переписку с гражданином Украины Егором Красновым, создавшим группировку, фото- и видеозаписи акций прямого действия, инструкции по их проведению и вербовке.

Операция по задержанию проводилась ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом.

Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России сообщалось в марте прошлого года. Тогда 13 неонацистов задержали в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужбы в в течение года неоднократно сообщали о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России.

Один из задержанных в Геленджике неонацистов признался, что они получали от Егора Краснова с Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.

По данным ведомства, Краснов использовал в Сети псевдоним Егор Яковлев. Сейчас он заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц.

