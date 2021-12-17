Сторонник ИГ задержан в общежитии МИРЭА в Москве

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сторонника запрещенной в России террористической организации ИГ задержали в общежитии МИРЭА в Москве за попытки завербовать студентов в террористы, сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, речь идет о студенте, который склонял однокурсников примкнуть к религиозно-экстремистской и террористической деятельности.

Молодой человек является гражданином одной из республик Средней Азии. Сообщается, что он неоднократно оправдывал боевиков и пропагандировал их идеологию в интернете, призывал силой оружия построить халифат в Ираке и Сирии.

По факту публичных призывов к террористической деятельности возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ в Мурманской области ликвидировали сторонника ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал теракты на военных объектах. Его попытались задержать на окраине Кандалакши, когда тот пришел к заранее оборудованному тайнику, где хранил самодельное взрывное устройство. Однако боевик оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

