ФСБ ликвидировала готовившего теракты сторонника ИГ в Мурманской области

09:50
Фото: depositphotos/Grigorenko
В Мурманской области сотрудники ФСБ ликвидировали сторонника запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, который планировал теракты на военных объектах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"На территории Мурманской области пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации (МТО) "Исламское государство", местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористических актов на военных объектах региона", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники ФСБ попытались задержать боевика на окраине Кандалакши, когда тот пришел к заранее оборудованному тайнику, где хранил самодельное взрывное устройство.
"Он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями был уничтожен", – пояснили в ФСБ.
В ведомстве уточнили, что в результате операции никто из сотрудников и мирных граждан не пострадал.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Ставрополье, который готовил сторонник ИГ. Как уточняется, злоумышленник планировал совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства.
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