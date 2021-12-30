В МВД подготовили параметры для допустимого в России оружия самообороны

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В МВД составили параметры для оружия самообороны в России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на текст соответствующего документа.

По информации СМИ, проект содержит требования к травматическим и газовым пистолетам и револьверам, механическим распылителям и аэрозольным устройствам, а также электрошокерам.

"Огнестрельное оружие ограниченного поражения (травматическое оружие. – Прим. ред.) не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия посредством его переделки или использования основных частей, а также иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную либо затворную коробку для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств", – утверждается в документе.

По мнению экспертов, травматическое оружие должно иметь специальные стальные штифты, не допускающие отсоединения ствола от корпусной детали или затвора. Кроме того, нельзя допускать возможность стрельбы из такого оружия патронами к огнестрельному оружию и патронами с металлическим сердечником.

Помимо прочего, в МВД считают, что на стреляных гильзах должны оставаться признаки принадлежности к травматическому оружию. Подобные требования также должны применяться к газовому оружию, отмечается в документе.

"Механические распылители, аэрозольные и другие устройства не должны иметь форму, имитирующую боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие. Они должны иметь яркую цветовую окраску отдельных деталей и механизмов", – подчеркивается в тексте проекта.

Дополнительно указывается, что электрошокеры должны иметь маркировочные обозначения индивидуального номера только на металлических деталях изделия.

Ранее сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект о процедуре проверки кандидатов на получение оружия. Предлагалось проверять людей силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности.