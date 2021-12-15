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Москва 24

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Общество

13:57

Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий полиции

общество безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Совет Федерации на заседании 15 декабря одобрил закон о расширении полномочий сотрудников полиции. Документ поддержали 143 из 149 голосовавших сенаторов.

Закон был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении 8 декабря. Как тогда объяснил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев, новые полномочия полицейских уже есть у росгвардейцев, поэтому поправки призваны уравнять в правах сотрудников двух ведомств.

Поправки в том числе предоставляют полицейским право проникать в жилые и иные помещения, а также на земельные участки для задержания граждан, подозреваемых в совершении преступления или застигнутых на месте преступления.

Стражи порядка получат право представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий. Кроме того, они смогут досматривать граждан при подозрении на наличие у них запрещенных веществ или оружия.

В числе других нововведений – право временно ограничивать доступ к местам совершения преступлений, различных происшествий и другим территориям, которые могут представлять опасность для граждан.

Отдельное внимание в документе уделено возможности вскрытия транспортных средств. Теперь при необходимости предотвратить преступление, спасти чью-то жизнь, изъять оружие или наркотики полицейские могут вскрыть автомобиль вне зависимости от того, есть ли его хозяин на месте.

Госдума приняла поправки в закон о расширении полномочий полиции

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