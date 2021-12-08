Юрист объяснила, что изменится для граждан с принятием поправок к закону "О полиции"

Госдума 8 декабря поддержала в третьем и окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции. Поправки вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписи президента. Рассказываем, что изменится в работе правоохранительных органов в случае принятия документа.



Госдума приняла закон о расширении полномочий полицейских

Вскрытие автомобилей

Правительство России внесло поправки в закон "О полиции" в Госдуму в мае прошлого года. 8 декабря Госдума одобрила в третьем чтении документ, расширяющий полномочия полицейских.

Согласно поправкам, сотрудникам полиции разрешили вскрывать автомобили для спасения жизни граждан. Новое правило коснется обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания обвиняемых или подозреваемых.

Полицейские теперь смогут вскрыть автомобиль, если они заподозрят, что пьяный человек совершил правонарушение. Проникнуть в машину можно будет для проверки сообщений об угрозе теракта и установления обстоятельств несчастного случая. Причем сделать это разрешается в отсутствие хозяина. Владельца должны оповестить в течение суток. За это время полиция обязана не допускать посторонних к машине.

Проникновение в жилище

Полицейские получат право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте преступления, а также если на причастность к совершению преступления указали очевидцы. Сейчас это возможно только в отношении людей с процессуальным статусом.

Поправка, облегчающая доступ полиции в жилище, повышает безопасность граждан, отметила юрист Мария Ярмуш.





Мария Ярмуш юрист Полиция сможет очень быстро реагировать на любые заявления о совершенном преступлении, проникать в помещение и фиксировать улики и следы правонарушения.

Юрист обратила внимание, что в правах полицейских остаются ограничения. В частности, они будут обязаны в течение суток сообщить прокурору о проникновении в жилище.

Досмотр граждан

Полицейским также расширили основания для личного досмотра граждан, их вещей и транспорта. Теперь проводить досмотр можно будет не только при возможном наличии у граждан оружия, патронов, взрывчатки, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при подозрении, что они "скрывают предметы хищения".

В числе других нововведений – право временно ограничивать доступ к местам совершения преступлений, различных происшествий, массовых мероприятий и другим территориям и объектам, которые могут представлять опасность для простых людей. Кроме того, сотрудники полиции также получили право требовать от обращающихся к ним людей назвать свою фамилию, имя и отчество.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эффективность силовиков и права граждан

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала Москве 24, что эффект от поправок в закон "О полиции" может оказаться неоднозначным.





Мария Спиридонова член Ассоциации юристов России С одной стороны, поправки могут помочь полицейским экстренно действовать в опасных ситуациях, легализуют их действия, которые на практике сейчас не могут быть реализованы по букве закона.

С другой стороны, некоторые эксперты говорят о том, что поправки могут ущемить права законопослушных граждан, отметила юрист. Схожими полномочиями в настоящий момент обладают Росгвардия и ФСО, отметила юрист. Вероятно, поправки должны способствовать единообразию полномочий среди силовых ведомств, заключила член Ассоциации юристов России.

В свою очередь, глава Московского профсоюза полиции капитан полиции в отставке Михаил Пашкин не увидел ущемления прав граждан в законе о расширении полномочий правоохранителей.

По его словам, некоторые поправки облегчат полицейским работу.





Михаил Пашкин глава Московского профсоюза полиции Теперь можно вскрывать машины, когда, например, пьяница закрылся там и не открывает. Раньше это целая история была у сотрудников ГАИ, чтобы выкурить этого товарища оттуда <...> Сейчас разбил стекло, вытащил – вперед и с песней.

По словам Пашкина, сотрудники полиции во время погони за преступником не могут одновременно валить его на землю и представляться. Поэтому он поддержал поправку, согласно которой можно представляться уже после прекращения задержанным незаконных действий.

