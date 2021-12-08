В профсоюзе полиции оценили расширение полномочий правоохранителей

15:24
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Глава Московского профсоюза полиции, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин поддержал принятие закона о расширении полномочий правоохранителей и не увидел в нем ущемления прав граждан. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, некоторые поправки облегчат правоохранителям работу.
"Здесь вот единственная во всем этом законе хорошая вещь – это то, что можно теперь машины вскрывать, когда, например, пьяница закрылся там и не открывает. Раньше это геморрой целый был у сотрудников ГАИ, чтобы выкурить этого товарища оттуда, иначе уйдут сотрудники ГАИ – он уедет. То есть ему то ли колеса спускать, то ли ему туда перцовый газ пускать, то ли еще что-то, чтобы он вылез. Поэтому сейчас разбил стекло, вытащил – вперед и с песней", – сказал он.
Пашкин добавил, что сотрудники полиции, которые догоняют преступника, не могут одновременно валить его на землю и представляться, поэтому он поддержал поправку, согласно которой представляться задержанному можно после прекращения им незаконных действий.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральный закон "О полиции", наделяющие сотрудников правоохранительных органов новыми полномочиями.
Полицейские получат право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте преступления, или на кого указывают очевидцы как на совершивших преступления. Сейчас это возможно только в отношении людей с процессуальным статусом. Помимо этого, правоохранители смогут досматривать граждан при подозрении на наличие у них запрещенных веществ или оружия, а также краденых предметов.
Стражи порядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.
В числе других нововведений – право временно ограничивать доступ к местам совершения преступлений, различных происшествий, массовых мероприятий и другим территориям и объектам, которые могут представлять опасность для простых людей.
Отдельный пункт касается вопроса вскрытия транспортных средств. Полицейские смогут вскрывать автомобили при необходимости предотвратить преступление, спасти чью-то жизнь, изъять оружие или наркотики. Для этого им потребуется представиться, а также объяснить водителю основания вскрытия, а также разъяснить ему его права и обязанности.
Госдума приняла закон о расширении полномочий полицейских
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