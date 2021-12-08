Госдума приняла закон о расширении полномочий полицейских

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральный закон "О полиции", наделяющие сотрудников правоохранительных органов новыми полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Так, полицейские получат право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте преступления, или на кого указывают очевидцы как на совершивших преступления. Сейчас это возможно только в отношении людей с процессуальным статусом. Помимо этого, правоохранители смогут досматривать граждан при подозрении на наличие у них запрещенных веществ или оружия, а также краденых предметов.

Стражи порядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

В числе других нововведений – право временно ограничивать доступ к местам совершения преступлений, различных происшествий, массовых мероприятий и другим территориям и объектам, которые могут представлять опасность для простых людей.

Отдельный пункт касается вопроса вскрытия транспортных средств. Полицейские смогут вскрывать автомобили при необходимости предотвратить преступление, спасти чью-то жизнь, изъять оружие или наркотики. Для этого им потребуется представиться, а также объяснить водителю основания вскрытия, а также разъяснить ему его права и обязанности.

Кроме того, сотрудники полиции также получили право требовать от обращающихся к ним людей назвать свои фамилию, имя и отчество.

Как уточнил зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев, слова которого приводит "Интерфакс", новые полномочия полицейских уже есть у росгвардейцев, поэтому поправки призваны уравнять в правах сотрудников двух ведомств.

Ранее Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия экипажей самолетов. Благодаря этому они получили право использовать специальные средства сдерживания против авиадебоширов в случае, если действия последних создают угрозу безопасности полета или жизни и здоровью других лиц.

