Путин подписал закон о праве экипажей применять к авиадебоширам спецсредства

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com
Владимир Путин подписал закон, позволяющий экипажам самолетов использовать специальные средства сдерживания против авиадебоширов. Документ опубликован в понедельник, 6 декабря, на официальном портале правовой информации.
Теперь в Воздушном кодексе РФ появляется норма, согласно которой командир воздушного судна может отдать экипажу распоряжение применять необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении пассажиров, которые создают своими действиями непосредственную угрозу безопасности полета или жизни и здоровью других лиц.
Это распоряжение командир экипажа сможет отдать и сотрудникам службы безопасности авиационного предприятия. Порядок действий членов экипажа и перечень средств сдерживая утвердит кабмин.
Соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем чтении 24 ноября. Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официальной публикации.
Ранее сообщалось, что во Внуково задержали двух дебоширов, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и неадекватно вели себя на борту рейса Москва – Пхукет. Они громко разговаривали, выражались нецензурной бранью, и не реагировали на замечания обслуживающего персонала.
Командир воздушного судна отказал этим пассажирам в перелете. Паре предложили покинуть салон самолета и проследовать в дежурную часть отдела полиции. После этого дебоширы набросились на сотрудников правоохранительных органов. Пришлось применить физическую силу и наручники.
ГД разрешила экипажам применять спецсредства против авиадебоширов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: