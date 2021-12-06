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Транспорт

06 декабря, 23:11

Путин подписал закон о праве экипажей применять к авиадебоширам спецсредства

власть транспорт

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Владимир Путин подписал закон, позволяющий экипажам самолетов использовать специальные средства сдерживания против авиадебоширов. Документ опубликован в понедельник, 6 декабря, на официальном портале правовой информации.

Теперь в Воздушном кодексе РФ появляется норма, согласно которой командир воздушного судна может отдать экипажу распоряжение применять необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении пассажиров, которые создают своими действиями непосредственную угрозу безопасности полета или жизни и здоровью других лиц.

Это распоряжение командир экипажа сможет отдать и сотрудникам службы безопасности авиационного предприятия. Порядок действий членов экипажа и перечень средств сдерживая утвердит кабмин.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем чтении 24 ноября. Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официальной публикации.

Ранее сообщалось, что во Внуково задержали двух дебоширов, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и неадекватно вели себя на борту рейса Москва – Пхукет. Они громко разговаривали, выражались нецензурной бранью, и не реагировали на замечания обслуживающего персонала.

Командир воздушного судна отказал этим пассажирам в перелете. Паре предложили покинуть салон самолета и проследовать в дежурную часть отдела полиции. После этого дебоширы набросились на сотрудников правоохранительных органов. Пришлось применить физическую силу и наручники.

ГД разрешила экипажам применять спецсредства против авиадебоширов

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