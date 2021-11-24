Госдума разрешила экипажу самолета применять спецсредства для сдерживания авиадебоширов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На заседании Госдумы был принят в третьем, окончательном чтении закон о праве членов экипажа самолета применять специальные средства сдерживания в отношении дебоширов.
Уточняется, что в соответствии с законом командир самолета имеет право отдавать членам экипажа поручение о прекращении ими противоправных действий лиц, создающих своими действиями угрозу безопасности полета или угрозу жизни или здоровью других пассажиров и членов экипажа и отказывающихся подчиняться распоряжениям командира судна, с использованием специальных средств сдерживания, которые имеются на борту самолета.
Кроме того, командир может отдавать такое распоряжение и сотрудникам службы авиационной безопасности. Список таких спецсредств сдерживания будет регламентироваться российским правительством.
Отмечается, что федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официальной публикации.
Ранее полиция задержала в аэропорту Домодедово пьяного пассажира за дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Москва – Анталья. Мужчина вел себя неадекватно, нецензурно выражался, грубил экипажу и не реагировал на замечания представителей авиакомпании.
Похожий инцидент произошел на борту воздушного судна, которое выполняло рейс Берлин – Москва. Транспортная полиция привлекла пассажира к административной ответственности.
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