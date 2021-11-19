В Совфеде предложили лишать свободы сотрудников полиции и ФСИН за пытки

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Законопроект о выделении пыток в отдельный состав преступления предлагает установить уголовную ответственность для сотрудников полиции и ФСИН за применение пыток и жестокое обращение. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмилу Нарусову.

"Если пытки применяются, допустим, не просто бандитами, которые хотят узнать код сейфа у банкира, если они причиняются должностными лицами и сотрудниками правоохранительных органов или ФСИН, – это будет являться отягчающим обстоятельством", – отметила сенатор.

Обсуждение законопроекта состоится 22 ноября. На встречу также пригласили главу ФСИН Александра Калашникова, представителей Генпрокуратуры и Минюста.

Нарусова выразила мнение, что ФСИН и СИЗО – закрытые организации, которые живут не по Конституции РФ, а по своим законам. Она также предположила, что рассмотрение закона будет непростым.

"Есть основания полагать, что именно силовой блок будет препятствовать принятию такого закона, потому что они не хотят никакого контроля за своими действиями и по-прежнему используют в своей практике гестаповские пытки. На мой взгляд, это совершенно ненормальная ситуация, когда силовые органы действуют вне рамок закона РФ", – подчеркнула Нарусова.

Сенатор заключила, что существующая статья о превышении полномочий слишком мягкая.

Ранее ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников выразил мнение, что для сотрудников колоний нужно организовать регулярные проверки у психиатра, чтобы избежать пыток. По его словам, также необходимо ужесточить кадровый отбор и повысить сотрудникам зарплату.

