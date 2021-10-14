Москалькова надеется, что закон о пытках внесут в Госдуму до конца года

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что закон о выделении пыток в отдельный состав преступления будет доработан до конца года и внесен в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.
Москалькова отметила, что было разработано несколько вариантов законопроекта, которые будут доработаны до конца года.
"Будем надеяться, что законодатель внесет их в Госдуму. Сейчас мы дорабатываем до декабря, и в весеннюю сессию нам законодатель скажет, он готов нас поддержать или нет", – сказала Москалькова.
Она подчеркнула, что слово "пытки" должно найти отражение в Уголовном кодексе, так как в Конституции сказано, что пытки запрещены.
"Что касается насилия одного человека над другим с особой жестокостью, у нас есть такой квалифицирующий признак. Здесь охватываются пытки. Когда применяют насилие во всяких извращенных формах органы власти, должностные лица, здесь должна быть повышенная ответственность любого должного лица: следователя, дознавателя, участкового инспектора, главы района", – отметила Москалькова.
При этом она отметила, что некоторые эксперты предлагают выделить сотрудников правоохранительных органов в отдельный квалифицирующий признак.
Ранее в сети опубликовали видеозапись с издевательствами над заключенным, находящимся с тюремной больнице под Саратовом. Директор ФСИН РФ Александр Калашников для проверки направил в Саратовскую область группу сотрудников центрального аппарата ведомства.
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