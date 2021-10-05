В Кремле прокомментировали видео с пытками в тюремной больнице под Саратовом

Фото: kremlin.ru

В Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в тюремной больнице в Саратовской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.

"Насколько мы знаем, ФСИН разбирается с этим. В случае если подлинность этих материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьезного разбирательства. Но сначала надо быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов", – сказал представитель Кремля.

В пресс-службе ФСИН, в свою очередь, сообщили, что по факту публикации видео с пытками проводится проверка.

"В Сети была опубликована видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что директор ФСИН РФ Александр Калашников для проверки направил в Саратовскую область группу сотрудников центрального аппарата ведомства.

Ранее на одном из порталов была опубликована видеозапись об издевательствах над якобы заключенным, который находился в больнице.

В феврале текущего года в СМИ появились сообщения о пытках над одним из заключенных колонии № 6 в Иркутске. По их информации, пострадавшего связывали скотчем сотрудники колонии и разрешали другим осужденным избивать и насиловать его.