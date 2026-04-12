12 апреля, 15:27

Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела о взрыве склада пиротехники во Владикавказе

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по РСО-Алания | официальный канал"

Суд заключил под стражу до 10 июня трех фигурантов дела об оказании небезопасных услуг, которые повлекли смерть двух и более людей после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной Осетии.

Арестованы оказались собственник складов и двое организаторов пиротехнического производства. Их задержали 11 апреля.

Взрыв во Владикавказе на складе с пиротехникой произошел 10 апреля. Предварительно, ЧП случилось из-за нарушения правил обращения с открытым огнем.

Из-под завалов здания извлекли тела двух погибших. Еще 15 человек ранены, в том числе 3 детей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В городе объявлен режим ЧС.

Новости регионов: задержаны подозреваемые в создании пиротехники после ЧП во Владикавказе

судыпроисшествиярегионы

