Суд арестовал трех фигурантов дела о взрыве склада пиротехники во Владикавказе

Суд заключил под стражу до 10 июня трех фигурантов дела об оказании небезопасных услуг, которые повлекли смерть двух и более людей после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной Осетии.

Арестованы оказались собственник складов и двое организаторов пиротехнического производства. Их задержали 11 апреля.

Взрыв во Владикавказе на складе с пиротехникой произошел 10 апреля. Предварительно, ЧП случилось из-за нарушения правил обращения с открытым огнем.

Из-под завалов здания извлекли тела двух погибших. Еще 15 человек ранены, в том числе 3 детей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В городе объявлен режим ЧС.

