Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в рамках которого обменялись мнениями по некоторым международным вопросам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Также президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Помимо этого, Путин и Лукашенко обменялись теплыми пасхальными поздравлениями. В частности, они выразили добрые пожелания братским народам стран.

В свою очередь, как сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого", Лукашенко во время разговора подтвердил, что приедет в Москву для участия в параде по случаю Дня Победы.

Помимо этого, лидеры двух стран обсудили подготовку к Форуму регионов Белоруссии и России, который пройдет в июне в Минске и Минской области. Мероприятие будет посвящено тематике экономического взаимодействия.

Также была затронута тема возможной реализации проектов в трехстороннем формате с КНДР. Такое решение было принято после поездки Лукашенко в Северную Корею в марте, по итогам чего был составлен пул перспективных направлений для сотрудничества.

Ранее Лукашенко заявил, что никакая сила не сможет разорвать союз республики и Москвы. Он пояснил, что в РФ звучат мнения, что кто-то пытается оторвать Белоруссию от России. Однако он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства "связали две страны воедино" – вероятно, "на долгие-долгие десятилетия и века".

