21 декабря, 16:50

Политика

Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия реализуют все договоренности между странами

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Россия и Белоруссия реализуют все договоренности между странами, заявил белорусский лидер на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

"Начиная от военно-технического сотрудничества до экономики. Вопросов тут практически нет. Спасибо, что пригласили", – подчеркнул Лукашенко.

Российский лидер добавил, что в отношениях стран фактически нет вопросов, которые требовали бы внимания президентов. Правительства работают между собой "очень плотно". При этом "всегда находится", о чем поговорить.

Лукашенко также указал на то, что Минск и Москва "никому ничего не навязывают" в рамках интеграционных процессов.

"Хотите – учитывайте в своей внутренней политике, не хотите – не берите. Но пример хороший. Если кто-то настроен на совместную работу, на интеграцию", – указал президент Белоруссии.

Кроме того, он сказал Путину, что после согласования "пары вопросов" можно продолжать общие дела в рамках предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Российский лидер, в свою очередь, сообщил, что смотрел послания Лукашенко в прямом эфире и обратил внимание на теплоту, с которой белорусский лидер говорил о России и отношениях между странами. Путин поблагодарил коллегу за высокую оценку российско-белорусских отношений.

Ранее стало известно, что Лукашенко примет участие в саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в СНГ. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге. Он также поучаствует в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в узком и расширенном составах.

Также сообщалось, что Путин проведет двусторонние встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и Лукашенко. Кроме того, он отдельно пообщается в неформальной обстановке с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях неформального саммита стран СНГ, который состоится 22 декабря.

