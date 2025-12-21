Форма поиска по сайту

21 декабря, 12:04

Политика

Путин проведет встречи с Жапаровым и Лукашенко в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин проведет двусторонние встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и белорусским лидером Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 21 декабря перед саммитом ЕАЭС, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российский лидер также отдельно пообщается в неформальной обстановке с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях неформального саммита стран СНГ, который состоится 22 декабря.

"В течение этих двух дней Путин по отдельности пообщается со всеми, это будет обязательно. Всегда такие дни неформального общения сопровождаются отдельными неформальными двусторонними общениями. В этом и ценность такого формата", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Помимо этого, Путин вручит международную премию мира имени Льва Толстого президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву, а также Жапарову.

Песков назвал премию мира очень важной наградой. По его словам, Рахмону, Мирзиееву и Жапарову она была присуждена несколько месяцев назад, а 21 декабря состоится церемония вручения.

В рамках рамках саммита ЕАЭС участники обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности на 2026 год и ряд других вопросов. На неформальной встрече лидеров стран СНГ оценят перспективы интеграционного взаимодействия и подведут итоги уходящего года.

