21 декабря, 09:07

Политика

Лукашенко встретится с Путиным 21–22 декабря

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21–22 декабря посетит Россию. У него также запланирована встреча с Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал "Пул первого".

Уточняется, что белорусский лидер примет участие в саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в СНГ. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге.

В воскресенье, 21 декабря, Лукашенко поучаствует в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в узком и расширенном составах.

В повестку дня включено 20 вопросов. В частности, главы государств ЕАЭС обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности на 2026 год, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС и ряд других вопросов, утверждает телеграм-канал.

Кроме того, традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 22 декабря. В ходе нее будут оценены перспективы интеграционного взаимодействия, а также подведены итоги 2025 года, говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в вопросах политической деятельности. Он считает, что российскому лидеру можно позавидовать в его желании и умении руководить большой страной, а также активно заниматься внутренней и внешней политикой.

