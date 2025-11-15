Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, передает пресс-служба Кремля.

Также лидеры двух стран обсудили ситуацию в мире и договорились продолжать контакты. Они условились встретиться на саммите ОДКБ в Бишкеке, а также на традиционной встрече лидеров стран – участниц СНГ в конце 2025 года в Санкт-Петербурге.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы, которые связаны с двусторонней повесткой дня. В частности, стороны затронули аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.

Путин и Алиев подтвердили, что готовы к взаимовыгодному сотрудничеству для дальнейшего развития торгово-экономических связей, а также для реализации совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере.

