Путин и Алиев провели телефонный разговор

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Кремля.

Беседа состоялась в продолжение разговора, состоявшегося на саммите СНГ в Душанбе. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы, которые связаны с двусторонней повесткой дня. В частности, стороны затронули аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.

Путин и Алиев подтвердили, что готовы к взаимовыгодному сотрудничеству для дальнейшего развития торгово-экономических связей, а также для реализации совместных проектов в энергетике и транспортно-логисти­ческой сфере.

Кроме того, президент РФ и азербайджанский лидер договорились продолжить контакты на разных уровнях.

Во время последней встречи глав государств, которая состоялась 9 октября, Путин указал на "кризис эмоций", возникший между РФ и Азербайджаном. Однако, по его словам, кризиса межгосударственных отношений не произошло. Он выразил надежду на то, что страны продолжат вместе реализовывать планы в различных сферах.