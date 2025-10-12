Песков: в Кремле ждут решения вопросов между Москвой и Баку после встречи Путина и Алиева

Фото: kremlin.ru

В Кремле ожидают решения вопросов между Москвой и Баку после встречи Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Таджикистане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, решение вопросов между странами ожидается "с той или иной скоростью". Кроме того, контакты между Россией и Азербайджаном не прерывались.

"Контакты полностью не прерывались, они продолжались в том числе по линии администраций, помощников", – подчеркнул Песков.

Он также рассказал, что лидеры стран окончательно договорились о встрече в Душанбе 7 октября, когда Алиев позвонил, чтобы поздравить Путина с днем рождения.

Встреча президентов состоялась 9 октября, в ходе которой лидер РФ заявил, что в день катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) Россия "вела" три украинских беспилотника. Кроме того, он принес президенту Азербайджана свои извинения за то, что трагедия произошла в небе над Россией, и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших.

Помимо этого, Путин отметил, что страны столкнулись с "кризисом эмоций", однако кризиса межгосударственных отношений между Москвой и Баку не было. Он выразил надежду на то, что РФ и Азербайджан продолжат совместно реализовывать большие планы в различных сферах.

Самолет AZAL упал 25 декабря 2024 года в трех километрах от казахского Актау. На борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Президент Азербайджана заявлял, что борт был поврежден из-за обстрела с земли, а самой трагедии можно было бы избежать при координации действий между военными и гражданскими службами РФ. Позже Алиев сообщил, что Баку не рассматривает крушение самолета авиакомпании как умышленную атаку, а лишь требует признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации.

