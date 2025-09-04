МИД РФ опроверг информацию о невыплатах страховок после катастрофы самолета AZAL

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Информация о невыплатах РФ страховок после катастрофы самолета "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) является циничной спекуляцией и не соответствует действительности, указано в сообщении телеграм-канала МИД РФ.

"Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанном на эмоциональную реакцию аудитории", – сказано в сообщении.

В дипведомстве добавили, что в настоящий момент урегулированы требования 46 из 62 пассажиров рейса. Полностью осуществлены выплаты по 7 из 15 россиян, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем 3 гражданам Киргизии и по 1 из 6 граждан Казахстана.

Сумма осуществленных страховых выплат пострадавшим достигает 358,4 миллиона рублей. Продолжается работа с пострадавшими и родственниками погибших по согласованию сумм компенсаций для полного урегулирования.

В МИД призвали не поддаваться на "очевидные спекуляции и вбросы", а также проявлять бдительность, соблюдать цифровую гигиену и ориентироваться только на официальную информацию.

Самолет Embraer 190 упал 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау. На борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были доставлены в больницы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что борт был поврежден из-за обстрела с земли, и указал, что трагедии можно было бы избежать при координации действий между военными и гражданскими службами России.

Позже Алиев сообщил, что власти Азербайджана не рассматривают крушение самолета авиакомпании AZAL в Казахстане как умышленную атаку. По его словам, Баку лишь требует признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации.

