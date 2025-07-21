Песков: Москва будет ждать вердиктов, если Баку подаст иск по делу AZAL

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Азербайджан имеет право обратиться в международный суд по делу о крушении самолета AZAL, передает "Московский комсомолец".

По словам Пескова, в отношениях стран "иногда происходят сложные периоды". Он также выразил надежду на то, что это пройдет, и добавил, что в отношениях Баку и Москвы есть "прочная основа".

"Есть совпадение интересов и взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении", – заявил спикер Кремля.

Однако в случае подачи заявления, Москва будет ждать официальных вердиктов всех разбирательств и следствий.

Пресс-секретарь отметил, что Кремлю важно, чтобы в Азербайджане уважали россиян, и обратил внимание на то, что в РФ проживает большая азербайджанская диаспора. Практически все ее представители являются законопослушными гражданами, уточнил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна готовит иск против России по делу о крушении самолета авиакомпании AZAL. Баку требует от РФ признания произошедшего, а также наказания тех, кто якобы сбил самолет.

Семьям пострадавших пассажиров и авиакомпании AZAL должна быть выплачена компенсация, добавлял Алиев.

Самолет Embraer 190 упал 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Казахстанское МЧС сообщало, что выжили 29 человек.

Алиев утверждал, что борт был поврежден из-за обстрела с земли и что трагедии можно было избежать при координации действий между военными и гражданскими службами России.