Алиев: Азербайджан готовит иск против России по делу о крушении самолета AZAL

19 июля, 20:34Политика
Фото: ТАСС/МЧС Казахстана
Азербайджан готовит иск против России по делу о крушении самолета авиакомпании AZAL, заявил президент страны Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы республики, азербайджанская сторона требует от РФ признания произошедшего, а также наказания тех, кто якобы сбил самолет.
Кроме того, семьям пострадавших пассажиров и авиакомпании AZAL должна быть выплачена компенсация, добавил Алиев.
Самолет Embraer 190 упал 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были доставлены в больницы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Президент Азербайджана заявил, что борт был поврежден из-за обстрела с земли. Он указал, что трагедии можно было бы избежать при координации действий между военными и гражданскими службами России.
В Казахстане опубликовали предварительный отчет о крушении самолета AZAL