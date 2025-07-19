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19 июля, 20:34

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Алиев: Азербайджан готовит иск против России по делу о крушении самолета AZAL

Азербайджан готовит иск против России по делу о крушении самолета AZAL – Алиев

Фото: ТАСС/МЧС Казахстана

Азербайджан готовит иск против России по делу о крушении самолета авиакомпании AZAL, заявил президент страны Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы республики, азербайджанская сторона требует от РФ признания произошедшего, а также наказания тех, кто якобы сбил самолет.

Кроме того, семьям пострадавших пассажиров и авиакомпании AZAL должна быть выплачена компенсация, добавил Алиев.

Самолет Embraer 190 упал 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были доставлены в больницы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Президент Азербайджана заявил, что борт был поврежден из-за обстрела с земли. Он указал, что трагедии можно было бы избежать при координации действий между военными и гражданскими службами России.

В Казахстане опубликовали предварительный отчет о крушении самолета AZAL

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