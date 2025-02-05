Росавиация прокомментировала предварительный отчет о крушении самолета AZAL

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Предварительный отчет по расследованию авиакатастрофы с самолетом Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) носит предварительный характер и не содержит выводы о причинах произошедшего, заявили в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ (Росавиация).

"Работа комиссии будет продолжена, и выводы о произошедшем будут представлены уже в финальном отчете", – уточнили в телеграм-канале Росавиации.

Отчет подтверждает, что на воздушном судне есть повреждения, полученные из-за внешнего воздействия. Но в документе нет сведений о том, что казахская сторона идентифицировала посторонние предметы, обнаруженные в салоне самолета.

"У Российской Федерации такой возможности до сих пор не было, поскольку ей не передали эти элементы для экспертизы", – добавили в агентстве.

Отчет подтверждает, что именно экипаж борта AZAL решил выбрать казахстанский Актау для экстренной посадки, а не Махачкалу или Минеральные Воды, несмотря на их техническую готовность принять самолет.

"Сообщение о попадании в самолет птиц и взрыве кислородного баллона исходило от экипажа Embraer. Именно пилоты AZAL транслировали эту информацию российским диспетчерам", – заключили в Росавиации.

Предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета был представлен Минтрансом Казахстана 4 февраля. В документе говорилось, что эксперты нашли в самолете "посторонние металлические объекты" и многочисленные отверстия, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму.



Самолет Embraer 190 упал 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были доставлены в больницы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт был поврежден из-за обстрела с земли. Он указал, что трагедии можно было бы избежать при координации между военными и гражданскими службами РФ.

