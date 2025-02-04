Казахстан представил предварительный отчет по крушению рейса AZAL

Фото: ТАСС/МЧС Казахстана

Минтранс Казахстана представил предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета AZAL у аэропорта Актау. Документ опубликован на сайте министерства.

В отчете изложены предварительные выводы экспертов. Они были сделаны на основе анализа данных, в том числе с бортовых самописцев, полученных после авиакатастрофы.

Согласно документу, специалисты обнаружили в ходе первоначального осмотра самолета многочисленные отверстия и посторонние металлические объекты.

"Множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна", – говорится в отчете.

Также отмечается, что в некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму. Для определения характера и происхождения сквозных повреждений будут проведены соответствующие экспертизы.

Самолет азербайджанских авиалиний упал 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате катастрофы 38 человек погибли.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В Кремле подчеркнули, что Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании этого ЧП.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт был поврежден из-за обстрела с земли. Он считает, что избежать трагедии можно было бы при координации между вооруженными силами и гражданскими службами России.