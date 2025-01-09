Песков: Россия заинтересована в объективном расследовании авиакатастрофы в Актау

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Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании ЧП с самолетом, который упал возле Актау в Казахстане в декабре прошлого года, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, в рамках расследования были даны необходимые поручения следственным органам, которые помогут выявить причины авиакастрофы.

Самолет азербайджанских авиалиний упал во время экстренной посадки 25 декабря 2024 года в трех километрах от города Актау. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Владимир Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование причин крушения борта.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден вследствие обстрела с земли.

Казахстан направил в Бразилию черные ящики с разбившегося самолета. В страну вылетела комиссия по расследованию авиационного происшествия.