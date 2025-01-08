AZAL приостанавливает все рейсы по маршруту Баку – Казань – Баку

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Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) на неопределенный период времени приостанавливает рейсы, которые летают по маршруту Баку – Казань – Баку. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В авиакомпании объяснили, что такая мера необходима для обеспечения безопасности полетов, так как воздушное пространство Казани в последнее время стало все чаще закрываться.

В связи с этим пассажиры, которые купили билеты на данное направление, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление, уточнила пресс-служба авиаперевозчика.

25 декабря в трех километрах от города Актау в Казахстане самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Владимир Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование причин крушения борта. В свою очередь Алиев заявил, что самолет был поврежден вследствие обстрела с земли.

Казахстан направил в Бразилию черные ящики с разбившегося самолета AZAL. В страну уже вылетела комиссия по расследованию авиационного происшествия.

