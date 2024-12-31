Специалисты из РФ приедут в Бразилию для расшифровки черных ящиков самолета AZAL

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Специалисты из России, Казахстана и Азербайджана прибудут в Бразилию, чтобы принять участие в расшифровке черных ящиков с самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу в Казахстане. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на бразильские военно-воздушные силы.

Отмечается, что данное решение было принято в соответствии с 13-м приложением Конвенции о международной гражданской авиации и в ответ на запрос Управления по расследованию авиационных происшествий Казахстана.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря в трех километрах от города Актау в Казахстане, когда самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Владимир Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование причин крушения борта. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден вследствие обстрела с земли.

Казахстан направил в Бразилию черные ящики с разбившегося самолета AZAL. В страну уже вылетела комиссия по расследованию авиационного происшествия.