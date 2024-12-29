Алиев заявил, что самолет AZAL получил повреждения вследствие обстрела с земли

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Воздушное судно авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившееся вблизи казахстанского города Актау, было повреждено вследствие обстрела с земли. Об этом заявил в интервью телеканалу AzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление", – рассказал Алиев.

Он добавил, что судно было приведено в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. По его словам, в результате обстрела сильно пострадала хвостовая часть самолета.

Также президент республики заявил, что Баку требует от Москвы "признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций".

Авиакатастрофа произошла 25 декабря в трех километрах от города Актау в Казахстане, когда самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Путин ранее высказал уверенность, что будет проведено тщательное расследование причин крушения борта.

