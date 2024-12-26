Еще один черный ящик найден на месте крушения самолета в Актау

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Еще один черный ящик нашли на месте крушения самолета Embraer 190 азербайджанских авиалиний, сообщает "Интерфакс" со ссылкой транспортного прокурора региона Абылайбека Ордабаева.

По его словам, оба бортовых самописца передадут управлению по расследованию авиапроисшествий. Кроме того, произведена выемка записи переговоров по радиостанции между диспетчерами и экипажем.

Между тем осмотр места происшествия находится на стадии завершения – это более 4 тысяч квадратных метров.

"Провели допросы пострадавших, работников наземной службы, также устанавливаем всех очевидцев", – сказал Ордабаев.

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что работа с черными ящиками начнется после прибытия 27 декабря из Бразилии экспертов, передает ТАСС.

Он пояснил, что самолет произведен в этой стране, поэтому бразильские эксперты должны решить, каким образом и как расшифровывать эти самописцы.

Ордабаев рассказал, что правоохранительные органы России и Азербайджана не проводят следственные действия в Казахстане по факту крушения самолета. Он отметил, что все это проводится следственно-оперативной группой Казахстана – полицией и прокуратурой.

В то же время вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заверил, что правоохранителей России и Азербайджана допустят к расследованию авиапроисшествия, при этом к криминалистическому расследованию их не допустят. Его слова приводит казахстанское агентство "Казинформ".

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190, принадлежащий азербайджанской авиакомпании, упал утром 25 декабря в трех километрах от города Актау, когда пытался выполнить аварийную посадку.

Всего на борту находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. В авиакатастрофе погибли 38 человек, еще 29 выжили и были госпитализированы в больницы.

По факту крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело. Сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

