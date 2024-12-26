Выживший пассажир разбившегося в Актау самолета рассказал о героизме стюардессы

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Субхонкул Рахимов из Екатеринбурга, который выжил в результате крушения пассажирского самолета в Актау, рассказал в беседе с ТАСС о героизме стюардессы, продолжившей в момент ЧП выполнять свои обязанности

"Бортпроводница, которая ближе к летчикам была, вообще держалась, хотя ситуация была, тем более для женщины, ужасная. По ее команде я послушался и прижался к спинке", – отметил пассажир, оценив работу бортпроводницы на отлично.

Мужчина также сказал, что стюардесса хоть и говорила на азербайджанском языке, но старалась успокоить каждого, даже тех, кто бунтовал. Кроме того, Рахимов оценил слаженную и оперативную работу оперативных служб, которые находились недалеко от места ЧП.

"Они сказали мне: "Вы не дотянули несколько километров, мы вас там ожидали", – поделился деталями выживший.

Он уточнил, что быстро выбраться из самолета не удавалось, так как все было завалено, а дверь – заперта. Бортпроводники, по его словам, были в сознании, но отходили после столкновения и не могли сперва помочь.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190, который принадлежит азербайджанской авиакомпании, упал утром 25 декабря в 3 километрах от города Актау, когда пытался выполнить аварийную посадку.

Всего на борту находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. В результате погибли 38 человек, еще 29 выжили и были госпитализированы в медицинские учреждения. По факту трагедии в Казахстане возбуждено уголовное дело. Сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

