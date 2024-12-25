Уголовное дело возбуждено по факту авиакатастрофы в Казахстане

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Уголовное дело возбуждено по факту крушения в Казахстане самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines рейсом Баку – Грозный, сообщает РИА Новости.

В настоящее время сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Самолет Embraer 190 рейсом из Баку в Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На борту упавшего самолета находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. На месте крушения возник пожар, на месте ЧП задействованы 150 сотрудников МЧС и 45 единиц техники.

По предварительным данным, в результате крушения самолета выжили как минимум 27 человек. В самолете находились 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Киргизии. Посольство РФ в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим.

Перед ЧП самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. Предварительной причиной падения стало столкновение со стаей птиц.

По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. Минтранс Казахстана заявил, что в связи с крушением самолета будет проведено специальное расследование. Обстоятельства происшествия уточняются.