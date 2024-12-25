27 человек выжили после крушения самолета в Казахстане

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В больницу после крушения в Актау самолета Баку – Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines доставлены 27 выживших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб МЧС Казахстана.

По данным ведомства, среди выживших есть трое детей.

Самолет Embraer 190 рейсом из Баку в Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. В МЧС подтвердили, что на борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа.

Перед инцидентом разбившийся самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. Предварительной причиной крушения самолета стала азербайджанских авиалиний стало столкновение со стаей птиц.

