25 человек выжили после крушения самолета в Казахстане

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В крушении пассажирского самолета Баку – Грозный азербайджанских авиалиний Azerbaijan Airlines в аэропорту Актау в Казахстане выжили 25 человек. Из них 22 доставлены в областную больницу, сообщает МЧС республики в своем телеграм-канале.

"На борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. По пострадавшим информация уточняется", – заявили в ведомстве.

По данным МЧС, в настоящее время на месте произошедшего работают 150 человек личного состава и 45 единиц техники. Списки пассажиров уточняются.

Самолет Embraer 190 потерпел крушение на западе Казахстана утром 25 декабря. На место ЧП был отправлен самолет и 14 бригад скорой помощи. Глава Минздрава республики Акмарал Альназарова сообщала, что выжившие находятся в крайне тяжелом состоянии.

Перед инцидентом разбившийся самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. Предварительной причиной крушения самолета стала азербайджанских авиалиний стало столкновение со стаей птиц.