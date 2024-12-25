14 человек выжили после крушения самолета в Казахстане

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В результате крушения самолета рейса Баку – Грозный на западе Казахстана выжили как минимум 14 человек. Пострадавших уже доставили в Мангистаускую областную больницу, передает издание Sputnik Казахстан.

Пятеро из 14 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии, также в больницу поступил ребенок 11 лет. Кроме того, скорая помощь везет еще одного пострадавшего – 16-летнего ребенка.

Пассажирский борт Embraer 190 рейса Баку – Грозный разбился на западе Казахстана. ЧП произошло в 3 километрах от города Актау во время захода на экстренную посадку 25 декабря. На борту упавшего в Казахстане самолета находились 67 человек, включая 5 членов экипажа.

Самолет должен был сесть в Грозном, но из-за тумана сначала был направлен в Махачкалу, а затем в Актау. По предварительной версии, причиной падения стала стая птиц.