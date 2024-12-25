Кадыров выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении", – добавил Кадыров.

Самолет Embraer 190 рейсом из Баку в Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На борту упавшего самолета находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. На месте крушения возник пожар, для его тушения задействовали 52 специалиста и 11 единиц спецтехники.

По предварительным данным, в результате крушения самолета выжили как минимум 25 человек. На борту находились 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Киргизии.

Посольство РФ в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим.

Предварительной причиной падения самолета стало столкновение со стаей птиц. Минтранс Казахстана заявил, что в связи с крушением самолета в Актау будет проведено специальное расследование.