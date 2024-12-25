16 россиян находились на борту упавшего в Казахстане самолета

Фото: телеграм-канал "Tengrinews.kz. Новости Казахстана"

На борту упавшего в Актау самолета, следовавшего рейсом Баку – Грозный, авиакомпании Azerbaijan Airlines находились 16 россиян, сообщает Минтранс Казахстана, на который ссылается РИА Новости.

Также в самолете летели 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Киргизии.

Посольство России в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российские дипломаты в Казахстане будут отслеживать ситуацию.

Самолет Embraer 190 рейсом из Баку в Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На борту упавшего самолета находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. На месте крушения возник пожар, для его тушения задействованы 52 специалиста и 11 единиц спецтехники.

По предварительным данным, в результате крушения самолета выжили как минимум 25 человек. Пострадавших доставляют в больницу.

Предварительной причиной падения самолета стало столкновение со стаей птиц. Минтранс Казахстана заявил, что в связи с крушением самолета в Актау будет проведено специальное расследование. Обстоятельства происшествия уточняются.