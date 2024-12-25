Вице-премьер Казахстана: 38 человек погибли при крушении самолета близ Актау

Фото: ТАСС/ЕPA/AZAMAT SARSENBAYEV

При крушении самолета близ Актау в Казахстане погибли 38 человек. Об этом сообщает портал TengriNews со ссылкой на вице-премьера республики Каната Бозумбаева, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию причин ЧП.

По словам Бозумбаева, тела погибших сильно обгорели, проведут их опознание. Они собраны и будут находиться в морге, уточнил он.

Между тем состояние 29 госпитализированных, в том числе двоих детей, после крушения оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, добавил вице-премьер республики.

Все члены экипажа самолета – граждане Азербайджана, сообщает посольство России в Казахстане в своем телеграм-канале.

Самолет Embraer 190 сообщением Баку – Грозный упал в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Также известно, что в самолете были 16 граждан РФ.

Перед авиакатастрофой самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения с птицами командир решил уйти на запасной аэродром в Актау. По факту крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело.