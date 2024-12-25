Azerbaijan Airlines приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу

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Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу, передает пресс-служба авиаперевозчика.

"Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку – Грозный – Баку и Баку – Махачкала – Баку приостановлено до завершения расследования", – говорится в сообщении.

По другим направлениям полеты осуществляются в штатном режиме, уточнили в AZAL.

Самолет Embraer 190 рейсом Баку – Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа.

В результате ЧП выжили 32 человека. Также известно, что в самолете были 16 россиян.

Перед авиакатастрофой самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. Сообщалось, что после столкновения с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. По факту крушения самолета в Казахстане было возбуждено уголовное дело.

Владимир Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование по факту крушения самолета. По его словам, к месту ЧП вылетел самолет МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием.

