25 декабря, 17:53Транспорт
Azerbaijan Airlines приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу, передает пресс-служба авиаперевозчика.
"Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку – Грозный – Баку и Баку – Махачкала – Баку приостановлено до завершения расследования", – говорится в сообщении.
По другим направлениям полеты осуществляются в штатном режиме, уточнили в AZAL.
Самолет Embraer 190 рейсом Баку – Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа.
В результате ЧП выжили 32 человека. Также известно, что в самолете были 16 россиян.
Перед авиакатастрофой самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. Сообщалось, что после столкновения с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. По факту крушения самолета в Казахстане было возбуждено уголовное дело.
Владимир Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование по факту крушения самолета. По его словам, к месту ЧП вылетел самолет МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием.
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