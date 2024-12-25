32 человека выжили при крушении самолета под Актау

Фото: ТАСС/АР/Azamat Sarsenbayev

В Казахстане при крушении самолета выжили 32 человека. Об этом сообщил на брифинге сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов, передает ТАСС.

По словам представителя ведомства, пострадавшие находятся на лечении.

Самолет Embraer 190 рейсом Баку – Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров были 42 гражданина Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана и 3 – Киргизии. По последним данным МЧС, на месте трагедии работают более 700 человек и 82 единицы техники.

Известно, что перед авиакатастрофой самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. Однако предварительной причиной падения стало столкновение со стаей птиц.

По факту крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело. Сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

