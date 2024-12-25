25 декабря, 13:08Происшествия
32 человека выжили при крушении самолета под Актау
Фото: ТАСС/АР/Azamat Sarsenbayev
В Казахстане при крушении самолета выжили 32 человека. Об этом сообщил на брифинге сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов, передает ТАСС.
По словам представителя ведомства, пострадавшие находятся на лечении.
Самолет Embraer 190 рейсом Баку – Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров были 42 гражданина Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана и 3 – Киргизии. По последним данным МЧС, на месте трагедии работают более 700 человек и 82 единицы техники.
Известно, что перед авиакатастрофой самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. Однако предварительной причиной падения стало столкновение со стаей птиц.
По факту крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело. Сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров разбившегося Embraer 190