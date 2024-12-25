Пилоты разбившегося в Казахстане самолета, по предварительным данным, погибли

Фото: телеграм-канал Sputnik Азербайджан

Оба пилота разбившегося в Казахстане самолета азербайджанских авиалиний, по предварительным данным, погибли, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб на месте ЧП.

В штабе также рассказали, что воздушное судно направлялось из Баку в Грозный, но из-за ухудшения погодных условий было вынуждено сменить курс. Сперва самолет перенаправили в Махачкалу, однако затем – в Актау. После отказа автоматических систем борт пытался совершить аварийную посадку в ручном режиме, но потерпел крушение.

"Экипаж подал сигнал бедствия в 08:35 и доложил об отказе системы управления. В 08:49 он запросил аварийную посадку в Актау и пытался совершить ее в режиме direct mode. Однако в 09:28 самолет столкнулся с землей", – рассказали в экстренных службах.

Самолет Embraer 190 разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. По предварительным данным, выжили как минимум 29 человек. Среди них – двое детей. В самолете находились 16 россиян. Посольство РФ в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим.

Минтранс Казахстана заявил, что в связи с крушением самолета будет проведено специальное расследование. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

