Пассажир разбившегося в Актау самолета рассказал о первых секундах после крушения

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Пассажир разбившегося в Актау самолета азербайджанских авиалиний рассказал о первых секундах после крушения, сообщает телеграм-канал SHOT.

48-летний Субхонкул подтвердил, что борт пытался зайти на посадку в районе Грозного 2–3 раза, однако сесть не получилось. Затем пассажиры услышали хлопок, при этом было непонятно, что и где взорвалось. После этого самолет начал лететь в другом направлении.

"Летчику спасибо, он спас своим маневром. Если бы не он, мы бы все погибли. Хвостовая часть была завалена", – отметил мужчина.

По его словам, когда выпали кислородные маски, в них практически не было кислорода. Субхонкул пересел на заднее сиденье и взял другую маску. Спасшийся пассажир также рассказал, что перед падением самолет какое-то время кружил.

Как утверждает мужчина, все, кто сидел рядом с ним в окружении, выжили. Люди стонали от боли и просили о помощи, поделился он.

Сам Субхонкул не пострадал, однако жалуется на сильные головные боли. Мужчина живет в Екатеринбурге, а в Грозный летал по делам с пересадкой через Баку.

Самолет Embraer 190 рейсом Баку – Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту, по данным МЧС республики, находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. Согласно спискам авиакомпании – 67 человек.

По предварительным данным, в результате крушения самолета выжили 32 человека. Также известно, что в самолете были 16 россиян. В российском посольстве в Казахстане уточнили, что находятся в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим.

Перед авиакатастрофой самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. По факту крушения самолета в Казахстане было возбуждено уголовное дело.

Владимир Путин уверен, что будет проведено тщательное расследование крушения самолета рейсом Баку – Грозный. По его словам, стороны согласуют работу авиаслужб по всем вопросам, связанным с крушением самолета азербайджанских авиалиний. К месту ЧП вылетает самолет МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием.