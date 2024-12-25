Алиев объявил 26 декабря траур в Азербайджане после авиакатастрофы под Актау

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим распоряжением объявил 26 декабря днем траура в республике в связи с крушением самолета азербайджанских авиалиний в Актау, передает РИА Новости.

Согласно данным правительства Казахстана, сейчас на месте ЧП работают свыше 430 спасателей и порядка 80 единиц техники. Там же подчеркнули, что госпитализированы 29 человек. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую, психологическую и иную помощь.

В свою очередь, президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими при авиакатастрофе и оказать содействие правительствам соседних стран.

Помимо этого, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала крушение самолета в Актау трагедией международного масштаба и сообщила, что находится на связи с омбудсменом Казахстана.

Также помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что на место ЧП группа из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России отправится в Казахстан для сопровождения при эвакуации пострадавших в крушении пассажирского самолета россиян. В эту группу вошли анестезиологи-реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, травматологи-ортопеды.

Самолет Embraer 190 рейсом Баку – Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту, по данным МЧС республики, находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. Согласно спискам авиакомпании – 67 человек.

По предварительным данным, в результате крушения самолета выжили 32 человека. Также известно, что в самолете были 16 россиян. В российском посольстве в Казахстане уточнили, что находятся в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим.

Перед авиакатастрофой самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. По факту крушения самолета в Казахстане было возбуждено уголовное дело.

Владимир Путин уверен, что будет проведено тщательное расследование крушения самолета рейсом Баку – Грозный. По его словам, стороны согласуют работу авиаслужб по всем вопросам, связанным с крушением самолета азербайджанских авиалиний. К месту ЧП вылетает самолет МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием.