Минздрав Азербайджана опубликовал список погибших в авиакатастрофе граждан

Фото: ТАСС/ЕРА/AZAMAT SARSENBAYEV

Министерство здравоохранения Азербайджана разместило на своем сайте список погибших при крушении самолета в Актау, состоящий из 25 членов экипажа и пассажиров. По данным издания 1news, это граждане Азербайджана.

Самой старшей в списке является 64-летняя женщина, а самой младшей – 19-летняя. Всего на борту было 37 граждан Азербайджана. При этом личности некоторых жертв до сих пор устанавливаются, уточнили азербайджанские власти.

Самолет Embraer 190 азербайджанских авиалиний разбился 25 декабря в 3 километрах от города Актау во время захода на экстренную посадку. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

В Минтрансе Казахстана заявили, что после ЧП погибли 7 россиян. Всего на борту были 16 граждан России. Из них 9 выжили.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело.

