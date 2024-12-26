Спецборт МЧС РФ с выжившими в авиакатастрофе россиянами прибыл в Жуковский

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спецборт Ил-76 МЧС России с девятью россиянами, которые выжили в авиакатастрофе в Актау (Казахстан) прибыл в подмосковный Жуковский, передает ТАСС.

Самолет приземлился в Подмосковье в 10:25. К моменту прибытия пострадавших россиян приехали более десяти машин скорой помощи, медицины катастроф и реанимобили.

Все пострадавшие перенесли полет без ухудшения состояния, заявили врачи, которые сопровождали россиян.

Утром 26 декабря самолет МЧС забрал из Актау пострадавших в результате авиакатастрофы россиян. Врач – анестезиолог-реаниматолог отряда Центроспас МЧС России Виктор Белинский сообщил, что состояние эвакуируемых оценивается как тяжелое, но транспортабельное.

Самолет Embraer 190 сообщением Баку – Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана 25 декабря. На его борту находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

По словам главы Минтранса Казахстана Марата Карабаева, в результате авиакатастрофы погибли 7 россиян. Всего на борту были 16 граждан России. Из них 9 выжили.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело. Сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".