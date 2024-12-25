Авиакомпания AZAL заявила, что разбившийся в Актау самолет прошел техосмотр в октябре

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Воздушное судно, которое разбилось неподалеку от казахстанского города Актау, проходило полный техосмотр 18 октября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежит борт Embraer 190. Их заявление передает ТАСС.

По данным авиаперевозчика, самолет с регистрационным номером 4K-AZ65 был выпущен в 2013 году. В общей сложности он совершил 9 949 посадок, а суммарное время его полета составляет 15 257 часов.

"С момента последней проверки самолет налетал 671 час", – уточнили в AZAL.

Кроме того, в пресс-службе авиакомпании рассказали, что капитан судна Игорь Кшнякин имел в активе более 15 тысяч часов налета, из которых примерно 11 200 часов выполнял работу в качестве командира экипажа.

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев уточнил на брифинге, который транслировал "Казинформ", что после захода в воздушное пространство республики борт реализовал два виража возле аэропорта Актау, однако на третьем разбился. При этом, по его словам, угрозы жилым домам не было, так как объекты находились на удалении от места крушения.

Он добавил, что во время расследования эксперты расшифруют бортовые самописцы и допросят свидетелей вместе с диспетчерами.

"По совокупности комиссия по расследованию авиационного происшествия, которая была создана сегодня приказом министра транспорта <...> соответствующие выводы своевременно сделает. Абсолютно преждевременно сейчас говорить о чьей-либо вине", – подытожил Ластаев.

Воздушное судно Embraer 190 сообщением Баку – Грозный рухнуло в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, а еще 29 человек были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Перед ЧП судно из-за тумана в Грозном было перенаправлено в Махачкалу. После столкновения с птицами командир решил уйти на запасной аэродром в Актау. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

