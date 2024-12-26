Минздрав: состояние 3 пострадавших при крушении самолета в Актау россиян крайне тяжелое

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Состояние трех пострадавших при крушении самолета в Актау россиян крайне тяжелое. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"<…> состояние троих пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок, – в состоянии средней степени тяжести", – приводит РИА Новости слова Кузнецова.

По его словам, было принято решение об их эвакуации спецбортом МЧС на лечение в стационары ведущих федеральных медорганизаций Минздрава РФ, а также в медучреждение департамента здравоохранения Москвы.

Как отметил Кузнецов, в полете пациентов сопровождает бригада из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф и специалисты МЧС России.

Немногим ранее самолет МЧС России забрал из Актау пострадавших в результате авиакатастрофы россиян. Врач – анестезиолог-реаниматолог отряда Центроспас МЧС России Виктор Белинский сообщил, что состояние эвакуируемых оценивается как тяжелое, но транспортабельное.

Самолет Embraer 190 сообщением Баку – Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана 25 декабря. На его борту находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

По словам главы Минтранса Казахстана Марата Карабаева, в результате авиакатастрофы погибли семь россиян. Всего на борту были 16 граждан России. Из них девять выжили.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело. Сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".