Семь россиян погибли при крушении пассажирского самолета в Актау

Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС Казахстана

Семь россиян погибли и еще девять выжили в результате крушения пассажирского самолета в Актау. Об этом сообщил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев на брифинге, кадры его выступления опубликовало агентство "Казинформ".

Всего на борту воздушного судна летели 16 граждан РФ. Кроме того, Карабаев заявил о гибели двух членов экипажа самолета. При этом трое, по его словам, выжили.

Представитель транспортной прокуратуры Казахстана в разговоре с агентством также рассказал об обнаружении черного ящика разбившегося судна, которое принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Расследовать крушение самолета будут правоохранительные органы республики, но Астана готова сотрудничать с коллегами из других стран. Об этом на брифинге заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, он возглавляет комиссию по расследованию причин ЧП.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 рухнул в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате 38 человек погибли, а еще 29 человек были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Перед ЧП судно из-за тумана в Грозном было перенаправлено в Махачкалу. После столкновения с птицами командир решил уйти на запасной аэродром в Актау. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

